Zweijährige Tochter neben toter Frau in Rieder Wohnung gefunden

In einer Wohnung in Ried im Innkreis wurde am Donnerstagabend eine tote Frau aufgefunden, neben ihr die zweijährige Tochter. Auf KURIER-Anfrage bei der Landespolizeidirektion OÖ gebe es vorerst keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Gefunden wurden die beiden, weil eine 27-jährige Freundin die 38-jährige Mutter in Ried besuchen wollte. Da diese die Wohnungstür nicht öffnete, aber die zweijährige Tochter zu hören war, alarmierte sie die Einsatzkräfte. Die Tür wurde schließlich von der Feuerwehr Ried aufgebrochen.

Woran und wann die 38-Jährige starb ist noch unklar. Von der Staatsanwaltschaft Ried wurde eine Obduktion angeordnet. Die Tochter wurde in Begleitung einer Familienangehörigen in das Krankenhaus Ried eingeliefert.