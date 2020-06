Zweifacher Familienvater bei Großbrand auf seinem Bauernhof getötet

Es ist unfassbar, dass dem Thomas so etwas passieren konnte“, sagt ein sichtlich betroffener Bürgermeister Hermann Vorauer am Montag im KURIER-Gespräch. Er sei mit der Familie des Getöteten gut befreundet und stehe derzeit mit den Angehörigen laufend in Kontakt. Der tödliche Unglücksfall im Rinderstall der Familie K. hat in dessen Heimatort Weilbach, Bezirk Ried, für großes Entsetzen gesorgt. Die Bevölkerung trauert um den beliebten Landwirt und Familienvater.

Neben seinen Eltern, seiner Schwester und seiner Ehefrau hinterlässt Thomas K. auch eine vier jährige Tochter und einen siebenjährigen Sohn. Vorauer: „Für die Familie ist das ein schwer zu verkraftender Schicksalsschlag, sie muss vom Kriseninterventionsteam betreut werden.“