Zwei Verletzte: Kleinflugzeug überschlug sich bei Landung

Das Flugzeug kam aber erst bei Meter 300 schräg und unkontrolliert am Asphalt auf, schleuderte über die Fahrbahn, geriet in ein angrenzendes Feld, überschlug sich und blieb am Dach liegen.

Der 36-Jährige und die Ehefrau des Piloten wurden ins Spital gebracht, an der Cessna entstand ein Totalschaden von 700.000 Euro.