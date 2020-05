Zwei Verletzte bei Beziehungsstreit in Linz

Ihr Ex-Partner, ein nigerianischer Staatsangehöriger, soll daraufhin die Glasfüllung der Badezimmertür eingeschlagen und sich dabei eine zwei Zentimeter lange Schnittwunde am rechten Bein zugezogen haben. Als die Beamten die Wohnung betraten, versteckte sich der 28-jährige in der Wohnung in einem Kasten. Schnell wurde er jedoch entdeckt und wie die 35-jährige Frau ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei in dem Fall sind noch nicht abgeschlossen.