Zwei Tonnen Gammelfleisch geladen: Lkw in OÖ gestoppt

Die Polizei hat am Donnerstag auf der Innkreisautobahn (A8) bei Kematen am Innbach einen Klein-Lkw mit zwei Tonnen Gammelfleisch gestoppt. Der 30-jährige Lenker wurde als Schwarzarbeiter einer Firma in Linz beauftragt, das geladene Fleisch von einem in Braunau auf einem Parkplatz abgestellten Lkw in sein Fahrzeug umzuladen und zu der Firma in Linz zu bringen. Beamte der Lebensmittelaufsicht stellten fest, dass die ungekühlte Ware verdorben war, berichtete die Polizei.

