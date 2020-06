Zwei Schüler als Lebensretter

Marcel Kettl und sein Freund Pierre-André Pötzlberger haben einem Mann das Leben gerettet. Die beiden Schüler aus Wels beobachteten am Samstagabend, wie ein stark betrunkener 35-Jähriger in Edt bei Lambach (OÖ) bei einem Bootshaus das Gleichgewicht verlor, in die Traun stürzte und von der Strömung mitgerissen wurde.

Kettl zögerte keine Sekunde, holte sein Handy aus dem Rucksack und verständigte die Rettung. Der Alkoholisierte, der zu einer mit Steinen verbauten Engstelle des Flusses getrieben worden war und sich dort mit letzter Kraft festhielt, konnte von den Einsatzkräften gerade noch rechtzeitig ans Ufer gezogen werden.

„Die zwei Burschen haben vorbildlich reagiert“, sagt Feuerwehrmann Markus Pfarl. Der 35-Jährige kam bei dem Unfall mit einer Kopfverletzung davon. Ein Test ergab, dass er 3,0 Promille Alkohol im Blut hatte. Der Mann war Kettl und Pötzlberger, die an der Traun badeten, bereits am Nachmittag aufgefallen. „Er hat die ganze Zeit Alkohol getrunken und wollte uns auch was anbieten, aber wir haben abgelehnt“, erzählt Kettl. Der 35-Jährige sei so stark betrunken gewesen, dass er nur noch gelallt hätte. Kettl, der so wie sein Freund Pierre-André bei der Feuerwehrjugend Edt-Winkling tätig ist: „Er hat auch gesagt, er sei auf der Flucht. Vor wem, hat er aber nicht erwähnt.“

Als der Alkoholisierte zum Ufer getorkelt und in die Traun gefallen ist, haben die zwei Hauptschüler sofort den Notruf gewählt. „Zuerst dachten wir noch, er macht das aus Spaß, aber dann hat er um Hilfe geschrien und ist mit dem Kopf immer wieder untergegangen“, berichtet Kettl. Die Feuerwehr fand schließlich den 35-Jährigen und brachte ihn mit einem Boot in Sicherheit. Einsatzleiter Pfarl: „Zum Glück haben die zwei Schüler nicht weggesehen. Sonst wäre der Mann sicher tot.“