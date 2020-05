Zwei Kandidaten für Anschober-Nachfolge

Exakt vor einem Jahr sind bei Rudi Anschober die ersten Burn-out-Symptome aufgetreten. Während seiner dreimonatigen Auszeit von Oktober bis Dezember 2012 habe der grüne Landesrat gelernt, sein Leben umzustellen.

Dazu gehört, dass er sein Arbeitspensum seit seiner Rückkehr nur in kleinen Schritten erhöht hat. „Jetzt bin ich aber voll und ganz zurück“, sagte er am Freitag zum KURIER. Allerdings werde er sich trotzdem – wie geplant – als Sprecher der Grünen in Oberösterreich zurückziehen. Wer Anschober in dieser Funktion nachfolgt, wird sich am 24. Mai bei der Landesversammlung der Partei entscheiden. Seit gestern Mittag steht fest, dass zwei Kandidaten antreten werden: Landtagsabgeordnete Maria Buchmayr und Stefan Kaineder, Bezirkssprecher der Grünen Steyr-Land.

„Beide sind sehr qualifiziert“, sagt Anschober. Ob er überrascht sei, dass sich nur zwei Personen für diese Position bewerben? „Nein, ich habe nicht mit mehr Kandidaten gerechnet.“