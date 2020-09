Zwei Frauenschicksale als Oper

Die erste Opernpremiere der Saison am 19. 9. im Linzer Musiktheater ist eine besondere: In „Fidelio/Twice through the Heart“ werden zwei Werke miteinander verknüpft.

Zwei Frauenschicksale, die beide von Macht und Unterdrückung, aber auch von der Kraft der Utopie der Freiheit künden. Beethovens Oper und Mark-Anthony Turnages „Dramatische Szene“ befruchten und hinterfragen einander. Regie führt Intendant Hermann Schneider, am Pult des Bruckner Orchesters steht Chefdirigent Markus Poschner.