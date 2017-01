Auf der Leonfeldener Straße (B126) herrschte Kettenpflicht für Lkw über 7,5 Tonnen, der Haselgraben - die Stadteinfahrt nach Linz - war gesperrt. "Das Mühlviertel versinkt im Schnee", twitterte die Polizei. Schwerfahrzeuge saßen auch immer wieder auf der Böhmerwald Straße (B38) zwischen Freistadt und Rohrbach im Mühlviertel fest.

An der Innkreisautobahn (A8) war die Ausfahrt Suben ARBÖ-Informationen zufolge wegen hängen gebliebener Lkw gesperrt. Schwerfahrzeuge saßen auch immer wieder auf der Böhmerwald Straße (B38) zwischen Freistadt und Rohrbach im Mühlviertel fest. An der Westautobahn war die Ausfahrt Sankt Georgen im Attergau ebenfalls wegen eines hängen gebliebenen Lkw blockiert. Größer als in Oberösterreich waren die Verkehrsprobleme im benachbarten Bayern. Dort sei es auf der 150 Kilometer langen Autobahn von Passau nach Regensburg zu Verzögerungen von bis zu zwei Stunden gekommen, berichtete der ARBÖ.

Auf zahlreichen österreichischen Passstraßen galt Kettenpflicht für alle Kfz. So in Jochberg bei Kitzbühel (B161) in Tirol, auf der Gerlos Straße (B165) in Salzburg sowie zwischen Au und Damüls (L193) in Vorarlberg. Lenker von Fahrzeugen über 3,5 Tonnen mussten unter anderem in Niederösterreich über den Annaberg (B20), den Ochssattel (B21) im niederösterreichischen Voralpenland, den Filzensattel (B164) in Salzburg, der Arlberg Straße (L197) zwischen Stuben und der Paßhöhe, der Lechtalstraße (L198) zwischen Alpe Rauz und Lech in Vorarlberg Ketten anlegen.