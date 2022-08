Zurück in der Ersten Liga

Mit viel Einsatz und Konsequenz haben die Linzerinnen nach drei Jahren den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse des Frauenfußballs geschafft. „Wir waren in der vergangenen Saison in der 2. Division eigentlich Außenseiter, es ist uns dennoch mit harter Arbeit gelungen, Meister zu werden“, so Reindl. Er baut in der kommenden Bundesliga-Saison vor allem auf die Talente der eigenen Akademie wie Kapitänin Kathi Messthaler sowie die Stürmerinnen Edina Avdic und Almedina Sisic. Weitere große Stützen sind Katharina Reikersdorfer und Miriam Sterrer im zentralen Mittelfeld. „Doch auch alle anderen Spielerinnen sind klarerweise ein wichtiger Faktor“, ergänzt Weiss.