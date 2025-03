"Zukunft in die Gegenwart holen": Wer in OÖ welchen Verkehr will

In Sachen Westringautobahn verweist Steinkellner auch auf den Straßenbau in Tschechien: "Der Verkehr wird kommen." Ohne die neue Straße würde sich alles beim Bindermichl konzentrieren: "Da würden wir alle darunter leiden."

Christian Gratzer vom VCÖ betont hingegen, dass anstelle von neuen Straßen die "bestehende Infrastruktur besser genutzt" werden sollte. Und verweist in Zeiten knapper Budgets darauf, dass auf Länder und Gemeinden in Sachen Straßenbau aufgrund des Sanierungsbedarfs hohe Kosten zukommen werden.

Steinkellner hofft auf rasche Genehmigung für selbstständiges Fahren, bei dem etwa fünf Fahrzeuge von einem "Operator" aus zentral gesteuert werden dürfen - was in anderen Ländern längst Realität sei. Und er setzt auf eine Vernetzung verschiedener Sharing-Angebote - etwa, dass lokale Car-Sharing-Angebote untereinander vernetzt und etwa mit dem ÖBB-Projekt "Rail & Drive" kompatibel werden.

Größere Unterschiede gibt es bei der aktiven Mobilität, also den zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegten Wegen. Dieser Anteil ist in den Städten höher, beträgt in Steyr 28 Prozent, in Wels 29 Prozent und in Linz 37 Prozent.

Bei den Bezirken ist der Anteil der aktiven Mobilität im Bezirk Gmunden mit 23 Prozent am höchsten und mit jeweils 17 Prozent in den Bezirken Eferding, Grieskirchen und Wels-Land am niedrigsten.

Ried: Höchster Autoanteil

Beim Autofahren ist der Unterschied außerhalb von Linz geringer als erwartet. In Wels und Steyr werden 62 Prozent beziehungsweise 63 Prozent der Alltagswege mit dem Auto gefahren, nur geringfügig weniger als in den Bezirken Rohrbach und Freistadt mit 68 Prozent. Am höchsten ist der Autoanteil im Bezirk Ried mit 74 Prozent, in Linz ist der Autoanteil mit 42 Prozent am niedrigsten.

Was Gratzer noch auffällt: Auch in den Regionen gibt es viele kurze Alltagswege. So sind im Bezirk Gmunden 52 Prozent der Alltagswege kürzer als fünf Kilometer, im Bezirk Ried sind es 49 Prozent.

Selbst im Bezirk mit dem niedrigsten Anteil an kurzen Wegen, im Bezirk Eferding, sind 42 Prozent der Alltagswege kürzer als fünf Kilometer. Damit gibt es im Bezirk Eferding doppelt so viele kurze Alltagswege wie längere ab 20 Kilometer. "Das unterstreicht das große Potenzial für mehr Radverkehr in Oberösterreich", erläutert Gratzer.