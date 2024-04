Zu wenig Geld für das Voralpenstadion

Das Stadion ist bei Weitem nicht mehr auf der Höhe der Zeit, für die dringend notwendige Aufrüstung fehlt jedoch das Geld. Dabei hat Leichtathletik in der Region Tradition. Die Anfänge waren zwar beschwerlich, doch die Euphorie war groß. Trainiert wurde auf der Aschenbahn auf dem Spitzberg in Attnang, als Kraftkammer diente das Glashaus des Gärtners und Trainers Andreas Bogeschdorfer.

Bergers 100-m-Rekord

1972 wurde der Leichtathletikclub Attnang gegründet, im selben Jahr wurde Hans Hitzl über 10.000 Meter erster Landesmeister des Vereins. Viele weitere Erfolge sollten folgen. Herausragend war der österreichische Rekord, den Andreas Berger 1988 über 100 Meter aufstellte. Die 10,15 Sekunden hielten 34 Jahre. Sponsor war von Beginn an der Anlagenbauer Doubrava in Attnang-Puchheim, seit 2013 ist es Jodl Packaging in Lenzing. Bereits 1979 war der Verein in das damals funkelnagelneue Voralpenstadion übersiedelt. In voller Breite kann Leichtathletik dort aber nicht mehr betrieben werden.