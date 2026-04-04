Falscher Ziviltechniker: Betrug über 100.000 Euro

In Oberösterreich hat sich ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land über mehrere Jahre hinweg als staatlich geprüfter und beeidigter Ziviltechniker ausgegeben und damit Aufträge erschlichen.

Laut Polizei soll der Mann von einer Firma in Niederösterreich mehr als 100 Aufträge für Befundungen und Zertifizierungen erhalten haben. Dafür stellte er Honorarnoten in der Höhe eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrags aus.

Knapp ein Viertel dieser Summe wurde von dem Unternehmen auch bezahlt. Der Verdächtige war zwischen Oktober 2022 und Juli 2025 für die Firma tätig.