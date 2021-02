Zirkus Penelli: „Wo sollen wir denn hin?“

Das große Zelt für die Auftritte wurde nicht mal aufgebaut, im kleineren üben die Artisten täglich, „aber es ist halt nicht dasselbe. Vom Publikum kommt so viel zurück“, bringt es Elena Reinhard, die Feuernummern zeigt, auf den Punkt. Auch die Pferde wollen regelmäßig bewegt werden. Nur die Ziegen, die normalerweise die Tiernummern komplett machen, sind derzeit bei der Dressur. Zu sehen gibt es im Zirkus Penelli ein „richtiges, altes Zirkusprogramm“, so die Chefin, „mit Luftnummern, Jonglage, Tellern, Clowns und allem, was dazugehört.“

Und was hat die Familie vor, sobald Auftritte wieder erlaubt sind? Tosca Reinhard antwortet: „Dann bleiben wir erstmal hier und geben Dankesaufführungen für die Menschen, die uns die ganze Zeit über geholfen haben. Darauf freuen wir uns schon sehr.“

Wer den Zirkus unterstützen will, meldet sich am besten unter 0681/1039674.

In Ried im Innkreis ist der Circus Alex Kaiser gestrandet. Die Tiere sind in der Messehalle untergebracht, erst kürzlich wurde dort ein Kamelbaby geboren. Für das kleine Mädchen wird nun ein Name gesucht. Auch dort ist man auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen (www.circusalexkaiser.eu).