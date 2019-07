Zink ist für unsere Schönheit mitverantwortlich

Endlich ist der Sommer zurückgekehrt und wir können wieder Seen und Freibäder stürmen. Doch die wohltuende Abkühlung kann das Äußere auch herausfordern. Die Haut kann durch die Sonne und das (Chlor-)Wasser trocken und schuppig werden, die Haare brüchig und spröde. Um dies zu verhindern oder zu beheben, helfen entsprechende Kosmetika, aber auch ein spezielles Spurenelement, nämlich Zink.

Gut für das Immunsystem

Dass Zink für unsere Schönheit mitverantwortlich ist, verwundert nicht, wird es doch von mehr als 300 Enzymen in unserem Körper benötigt. So baut es zum Beispiel die oberste Hautschicht korrekt auf und ist damit essenziell am Hautbild beteiligt. Zinkenzyme arbeiten auch an der Haarentstehung direkt an der Wurzel mit und unterstützen Immunzellen, die für die Aufrechterhaltung der sogenannten Hautbarriere sorgen und somit vor Keimen schützen. Deshalb wird Zink zur Lokaltherapie in Wundcremes und „Babypopo-Salben“ verwendet. Natürlich kann man es auch über die Nahrung zuführen beziehungsweise muss es sogar tun, da Zink als Spurenelement nicht vom Körper hergestellt werden kann.