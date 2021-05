Zeugen-Aufruf in OÖ: Hinweise nach Bankomat-Sprengung erbeten

Mindestens drei Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch einen Bankomat im Außenbereich eines Geldinstituts in Adlwang (Bezirk Steyr-Land) gesprengt. Sie richteten dabei massiven Sachschaden an und flüchteten mit der Beute in unbekannter Höhe in einem Kleinwagen. Ein Anrainer hörte den Knall um 3.00 Uhr und rief die Polizei, berichtete diese am Mittwoch. Eine Großfahndung blieb ergebnislos.

Hinweise

Einer der Täter trug einen Kapuzenpullover und Handschuhe. Außerdem werde nach einem gestohlenen weißen Fiat Panda mit dem Kennzeichen "SE" gefahndet, der in Zusammenhang mit den flüchtigen Tätern stehen dürfte. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zu den Tätern oder zu dem Fahrzeug führen könnten.