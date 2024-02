Zehnjährige bei Alko-Unfall in Oberösterreich verletzt

Eine Zehnjährige ist am Freitag in St. Florian bei Schärding bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein betrunkener Lenker hatte den Wagen ihrer 33-jährigen Mutter beim Einbiegen in die Subener Straße (B149) gerammt, das Mädchen am Beifahrersitz und die Frau kamen in das Klinikum Schärding. Der 41-jährige Alkolenker hatte rund ein Promille intus, berichtete die Polizei.