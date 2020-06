Zehn Tage wach an den Turntables

Für viele ein Albtraum, für ihn Beruf und Berufung zugleich: Rene Brunner macht regelmäßig die Nacht zum Tag, oder besser: die Nächte zu Tagen. Ein paar Stunden auflegen in einem Club irgendwo auf der Welt – damit verdient der gebürtige Marchtrenker sein Geld. Und dann gibt es den Hang zum Extremen: 205 Stunden lang ließ Rene Brunner die Turntables auf Hawaii glühen und trug sich damit vor fünf Jahren zum fünften Mal ins Guinness Buch der Rekorde ein.

Der Rekordversuch steigt in London

In der Corona-Pause schmiedete DJ DC, wie sich der 39-Jährige nennt, nun weitere Pläne und erhielt ein Angebot, seinen eigenen Rekord zu brechen. „222 Stunden, das war schon immer meine Traummarke“, erzählt Brunner. London soll also demnächst zur Weltrekordstadt werden. „Das Team ist schon startbereit. Wir warten nur noch auf das Okay, dass wir den Klub öffnen dürfen. Wir hoffen, auf September oder Oktober“, sagt DJ DC.