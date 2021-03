Zehn Prozent der Kalorien durch Alkohol

Auf der anderen Seite lagern wir durch einen ungesunden Lebensstil tatsächlich vermehrt Wasser ein, sei es nun durch salzreiche Kost, zu viel Zucker, übermäßigen Alkoholkonsum oder auch zu wenig Schlaf. Dieses Wasser dürfen wir sehr wohl loswerden, zum Beispiel mittels Entschlackungstees. Auch Essig, Reis oder Gemüse wie Spargel, den es hoffentlich bald wieder zu kaufen gibt, helfen beim Entwässern.

Entlastungstag

Ein Entlastungstag, an dem es nur Reis zu essen gibt, oder täglich ein Glas Wasser mit Apfelessig sowie Honig bei Bedarf zu trinken, sind mögliche neue Rituale. Wollen Sie sich selbst verwöhnen, können Sie zu Hause einen Algenwickel machen, in Drogeriemärkten sowie Apotheken finden Sie das entsprechende Material. Das gibt in Zeiten wie diesen auch das Gefühl von Wellness.