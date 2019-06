Zehn Jahre Haft für Überfall in Innviertler Volkshochschule

Zehn Jahre Haft und vier weitere Monate aus dem Widerruf einer bedingten Strafe hat einem 23-jährigen Tschetschenen ein Überfall auf drei Frauen in einer Volkshochschule in Braunau eingebracht. Das Urteil des Landesgerichts Ried ist nicht rechtskräftig. Es fiel unter anderem deshalb so hart aus, weil der Mann bereits einige Vorstrafen hatte und kurz nach seiner Haftentlassung rückfällig wurde.