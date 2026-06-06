Waage im Weingarten: Yoga mit Genuss in Oberösterreich

Kraft und Ruhe. Anstrengung und Entspannung. Einfachheit und Genuss. Wenn Eva Proksch von ihrem Zugang zu Yoga erzählt, geht es immer um Balance und Ausgeglichenheit: „Diese Gegensätze sind bei mir in den Kursen spürbar.“ Raus aus dem Kopf, rein in deine Stärke, lautet das Credo der Oberösterreicherin, die seit Jahresbeginn ihr eigenes Studio in Hörsching betreibt (www.yogainreturn.com).

Dort gibt es vier Mal pro Woche fixe Kurse für angehende Yoginis jeden Alters und Könnens. Und zusätzlich hat sich die 42-Jährige mit besonderen Ideen einen Namen gemacht. Kürzlich schloss sie die erste Männer-Yoga-Gruppe erfolgreich ab: „Männer sind meist weniger beweglich als Frauen, ihnen ist das peinlich. Deswegen ist dieser Rahmen auch so gut angenommen worden.“ Keine Schmerzen, mehr Lebensqualität Die Resonanz ist ein Grund zur Freude: „Wenn mir ein Teilnehmer erzählt, dass er nach dem Kurs keine Rückenschmerzen mehr hat, ist das wunderschön. Was gibt es Besseres als Menschen ihre Lebensqualität zurückzugeben?“

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