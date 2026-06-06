Waage im Weingarten: Yoga mit Genuss in Oberösterreich
Kraft und Ruhe. Anstrengung und Entspannung. Einfachheit und Genuss. Wenn Eva Proksch von ihrem Zugang zu Yoga erzählt, geht es immer um Balance und Ausgeglichenheit: „Diese Gegensätze sind bei mir in den Kursen spürbar.“
Raus aus dem Kopf, rein in deine Stärke, lautet das Credo der Oberösterreicherin, die seit Jahresbeginn ihr eigenes Studio in Hörsching betreibt (www.yogainreturn.com).
Dort gibt es vier Mal pro Woche fixe Kurse für angehende Yoginis jeden Alters und Könnens. Und zusätzlich hat sich die 42-Jährige mit besonderen Ideen einen Namen gemacht. Kürzlich schloss sie die erste Männer-Yoga-Gruppe erfolgreich ab: „Männer sind meist weniger beweglich als Frauen, ihnen ist das peinlich. Deswegen ist dieser Rahmen auch so gut angenommen worden.“
Keine Schmerzen, mehr Lebensqualität
Die Resonanz ist ein Grund zur Freude: „Wenn mir ein Teilnehmer erzählt, dass er nach dem Kurs keine Rückenschmerzen mehr hat, ist das wunderschön. Was gibt es Besseres als Menschen ihre Lebensqualität zurückzugeben?“
Ihr Liebe zu Yoga entdeckte Proksch schon mit Anfang 20 bei einem längeren Aufenthalt in Chile. Dort betrieb sie den Sport intensiv. Zurück in Österreich verlor sie vorübergehend die Freude daran, fand dann aber vor 10 Jahren wieder zurück zur alten Liebe und absolvierte eine Trainerinnenausbildung.
Picknick und Bewegung im Weingarten
Und weil es ihr dabei eben immer um die Balance geht, gibt es auch das Event „Yoga im Weingarten“: Nach einer Bewegungseinheit ganz ohne Leistungsdruck – auch für Anfängerinnen und Anfänger geeignet – im Weingarten der Familie Eschlböck in Kirchberg-Thening mit der Abendsonne im Gesicht, werden Picknickkörbe ausgeteilt: „Wir essen, reden und genießen gemeinsam. Eine Teilnehmerin hat das als einen kleinen Kurzurlaub unter der Woche bezeichnet“, erzählt Eva Proksch.
Yoga, Prosecco und Tapas mitten in der Natur gibt es wieder am 10. und 17. Juni, jeweils 18 Uhr, um 49 Euro pro Person und Termin.
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