Wienerin der Woche: Die Yoga-Lehrerin Hannah Molcar

Sie möchte all jene Menschen erreichen, „die sonst nie in Yoga gehen würden“, antwortet Hannah Molcar auf die Frage, warum sie ihre Kurse nun an Volkshochschulen im ersten, zweiten und elften Bezirk anbietet. Und hält sich dabei an einen Satz, mit dem der weltweit bekannte indische Yoga-Lehrer Krishnamacharya öfters zitiert wird: „Wer atmen kann, kann Yoga üben.“ „Yoga für alle“ ist somit der treffendere Titel für ihre Kurse; angeboten werden sie in den Programmen der VHS auch als „Yoga am Sessel“ oder „Yoga im Sitzen“.

Die Kursangebote auf einen Blick Workshop: „Yoga im Sitzen: Auf dem Sessel oder im Rollstuhl“: Zielgruppe: speziell Menschen im Rollstuhl. VHS Simmering, 1110 Wien, Gottschalkgasse 10. Samstag, 21.03.2026, 10 - 12 Uhr – Kosten: 17 Euro. Kurs: „Yoga im Sitzen: Auf dem Sessel oder im Rollstuhl“: VHS Nordbahnstraße, 1020 Wien, Nordbahnstraße 36. 21.04.2026 - 02.06.2026 (7x dienstags), 10:30 - 12 Uhr – Kosten: 87 Euro Workshop „Yoga für alle“: Zielgruppe: Menschen mit unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen, unabhängig von Alter, Fitnesslevel oder Erfahrung. Alle, die sich in einem geschützten Rahmen achtsam bewegen möchten. VHS Simmering, 1110 Wien, Gottschalkgasse 10. Samstag, 07.03.2026, 10 - 12 Uhr.

Hannah Molcar freut sich darüber, dass sie mit der Wiener Volksbildung den wohl passenden Partner für ihre inklusiven Angebote gefunden hat. Die VHS in Simmering steht explizit für Barrierefreiheit. Wichtig ist ihr, dass sie die Übungen möglichst in einfacher Sprache anleiten kann und alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein gutes Gefühl beim Ausführen haben. Weder der Kopfstand noch all die Klischees möglichst spektakulärer Körperverrenkungen haben in den Kursen von Hannah Molcar eine Bedeutung.