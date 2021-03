Wunder bei Gasexplosion

Seit 1971 ereigneten sich in Linz acht schwere Gasexplosionen, wobei insgesamt vier Menschen starben und 20 zum Teil schwer verletzt wurden. Nicht immer waren es Unglücke, einmal war es auch ein dramatischer Anschlag. Am 28. Juni 1996 erschütterte gegen 3.30 Uhr ein lauter Knall die Linzer Altstadt. Zwei Menschen wurden durch die enorme Druckwelle aus den Fenstern eines Hauses auf die Hofgasse geschleudert und schwer verletzt. Doch beide überlebten. Der Sachschaden in dem Haus aus dem 15. Jahrhundert in der Hofgasse betrug rund 1,5 Millionen Euro. Die Polizei nahm nach wenigen Tagen die wahrscheinlichen Urheber der Explosion fest, die Verdächtigen wurden aber am 20. Dezember 1996 im Linzer Landesgericht im Zweifel freigesprochen.

Die Gründe des Attentats konnten nie geklärt werden. Fest stand aber, dass die Gasleitung im Eingangsbereich geöffnet worden war.