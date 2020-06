Wohnungen in Sankt Georgen an den "Pforten zur Hölle"

Dort, wo früher die Eingänge zum berüchtigten Nazi-Stollen "B8 Bergkristall" in St. Georgen an der Gusen (OÖ) verliefen, sollen nun Wohnsiedlungen errichtet werden. SPÖ und ÖVP hatten im Vorjahr einer Umwidmung der Grundstücke auf Bauland zugestimmt. Bereits im Frühjahr werden daher Bagger auffahren und die ersten 47 genossenschaftlich geförderten Wohneinheiten errichtet. In den kommenden Jahren sollen auf dem Areal noch 90 weitere Häuserblocks samt Tiefgaragen entstehen.

Ein Vorhaben, das in der Gemeinde nicht auf ungeteilte Zustimmung stößt. Eine Gruppe von Bürgern fordert in einer Online-Petition die Rückwidmung. In den ersten Tagen unterzeichneten 550 Unterstützer den an Bürgermeister Erich Wahl (SP) und jeden Gemeinderat gerichteten Appell – auch ein ÖVP-Mandatar soll darunter sein.

"Wir hoffen, dass die Politiker Einsehen zeigen und erkennen, dass sie übers Ziel geschossen haben", sagt Bernhard Mühleder, Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte Mauthausen und Mitinitiator der Petition. Den mehr als 10.000 Ermordeten sei in den Einfahrtsstollen vermutlich das letzte Mal Tageslicht vergönnt gewesen. Mühleder: "Für die Opfer waren diese Stollen wie die Pforten zur Hölle."

Der Boden, auf dem die Wohnungen geplant sind, sei durch die Verbrechen im Dritten Reich historisch massiv belastet. Anstatt das Gelände zuzubauen, sollte es wissenschaftlich untersucht und unter Denkmalschutz gestellt werden. Der Öffentlichkeit könnte es dann als Parkanlage erhalten bleiben.