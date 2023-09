Wohnhausbrand in OÖ: Vier Personen im Spital

Vier Personen sind nach einem Wohnhausbrand in der Nacht auf Freitag in Waldneukirchen (Bezirk Steyr-Land) ins Spital gebracht worden. Ein Paar mit einem dreijährigen Kind konnte sich selbst in Sicherheit bringen, eine 82-Jährige wurde von der Feuerwehr reglos neben ihrem Bett gefunden und ins Freie transportiert.

➤ Mehr Chronik-Meldungen lesen Sie hier