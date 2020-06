Wo der seltene Weißrückenspecht nach Futter klopft

„Das wichtigste Ziel bei uns ist, dass die natürliche Entwicklung zugelassen wird. Die Stämme, die durch Windwurf oder Lawinenabgänge umfallen, können liegen bleiben. Das trägt zur Vielfalt und zur Weiterentwicklung der Natur bei", sagt Erich Mayrhofer, der Direktor des Nationalparks in der Zentrale in Molln. Schließlich lebe ein Drittel der Tier- und Pflanzenarten in dem Gebiet in den Bezirken Kirchdorf und Steyr-Land von Totholz.

Als das internationale Schutzgebiet vor 15 Jahren ins Leben gerufen wurde, habe es viele kritische Stimmen zum Projekt gegeben. Denn Teile der Bevölkerung der Region mussten Einschränkungen durch den Wegfall von Jagd- und Fischereimöglichkeiten oder der Forstwirtschaft hinnehmen. Die Stimmung hat sich mittlerweile aber verbessert, glaubt Mayrhofer und fügt hinzu: „Wir sind aber bewusst ein Nationalpark mit Ecken und Kanten. Natürlich gibt es welche, die meinen, das ist rausgeschmissenes Geld. Aber wenn natürlicher Lebensraum schwindet, muss das möglich sein."