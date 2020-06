Wo der Osterhase die Eier färbt

Im Christentum wurde das Ei zum Symbol für die Auferstehung und neues Leben. Im Volksmund gibt es dazu Sprüche wie: „Wie der Vogel aus dem Ei gekrochen, hat Jesus das Grab zerbrochen.“ Belegt ist, dass sich bereits armenische Christen im ersten Jahrhundert nach Christus mit Eier beschenkten.

Von Armenien kam die Tradition über Russland, Griechenland und den Mittelmeerraum schließlich nach Europa. Ostereier in ihrer heutigen, bemalten Form tauchten ab dem 13. Jahrhundert im deutschen Sprachraum auf. Die traditionelle Farbe war Rot und stand für das Blut Christi und das Leben.

Gefördert wurde der Brauch des Ostereis durch verschiedene Umstände. Während der Fastenzeit durften nicht nur Fleisch, sondern auch keine Eier gegessen werden, wodurch es zu einem Eierüberschuss kam. Die Eier wurden gekocht, um sie länger haltbar zu machen. Zu Ostern ließ man sie in den Kirchen weihen und verteilte sie als Geschenk. Als „Zinsei oder Eierspende“ bezeichnet man außerdem die Steuerabgabe der Bauern an den Grundherrn, die am Gründonnerstag in Form von Eiern gezahlt wurde.

Der Brauch, die Eier für Kinder zu verstecken, wurde erstmals 1691 erwähnt. Je nach Gegend wurde Kindern erzählt, dass die Eier vom Hahn, Kuckuck, vom Storch oder vom Hasen stammen. Manchmal sollen auch die Glocken bei ihrer Rückreise aus Rom die Eier mitgebracht haben. Als überregionaler Eierbringer hat sich dann doch der Hase durchgesetzt.