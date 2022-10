Wird Zeilinger nun Gründungsrektor? Die Auszeichnung von Anton Zeilinger mit dem Physik-Nobelpreis bringt in der Gerüchteküche einen neuen Kandidaten als Gründungsrektor für die neuen Technische Universität, das „Institute of Digital Sciences Austria“, ins Spiel. Zeilinger hat die Internationale Akademie in Traunkirchen mit Unterstützung des Landes Oberösterreich gegründet und erfolgreich geführt. Der 77-Jährige, der zehn Jahre lang Präsident der Akademie der Wissenschaften war, hat zahlreiche international anerkannte Referenten nach Traunkirchen gebracht, und Schüler und Studenten an die Faszination der Technik herangeführt. Zudem hat die Familie Zeilinger einen Zweitwohnsitz am Traunsee. Die neue Technische Universität könnte sich glücklich schätzen, einen Nobelpreisträger als Gründungsrektor zu haben. Die internationale Aufmerksamkeit wäre ihr gewiss.