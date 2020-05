Wirbel nach Kündigung von Betriebsrats-Kandidaten

Als Erdeniz Y. Mittwochfrüh bei seiner Arbeitsstelle – der Firma Neuhofer Holz in Zell am Moos – vorfuhr, war plötzlich nichts mehr wie sonst. „Bei der Firmeneinfahrt sind drei Securities gestanden, die sich mein Kennzeichen notiert haben“, erzählt der 27-Jährige. Es sei das erste Mal gewesen, dass ein Sicherheitsdienst das Gebäude abschirmte. Verwundert stempelte Y. zu Dienstbeginn und ging zu der Digitaldruck-Maschine, an der er üblicherweise arbeitete.

„Plötzlich ist der Personalchef mit einem Security gekommen und hat mich ins Büro geholt.“ Als der Vorgesetzte Y. fragte, ob er wisse, warum er geholt worden sei, verneinte der Mitarbeiter. „Er hat dann gesagt, dass ich gekündigt werde, weil es derzeit zu wenig Aufträge gibt.“



Y., der seit sechs Jahren bei Neuhofer arbeitete, wurde mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt. Ein Security begleitete ihn zum Spind, wo er rasch seine Sachen einpacken musste, dann wurde er zum Auto gebracht. „Von meinen Kollegen konnte ich mich nicht mehr verabschieden.“ Der zweifache Familienvater ist über seine Kündigung verzweifelt: „Ich hab’ mir ein Haus gekauft, wie soll ich die Raten bezahlen?“