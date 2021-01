„Wir wollen Menschen ins Leben lieben“

Während Israel weltweit zum Vorbild in puncto Corona-Impfung wird, gibt es in Palästina noch keinen Impfstoff: „Das mutierte Virus wütet derzeit in unseren Dörfern. Wir sind sehr besorgt, dass die Infektionen wieder ins Haus kommen.“

Vor der Pandemie finanzierte sich das Haus weitgehend eigenständig durch den Verkauf von selbst gefertigten Produkten an Pilgergruppen, diese Einnahmequelle fällt seit Monaten flach. Außerdem fehlen auch alle ausländischen Freiwilligen und Praktikantinnen, die im Pflegeheim arbeiteten. Die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und wichtigen Utensilien für die bettlägrigen Bewohnerinnen ist beinahe unmöglich geworden.

2017 wurde Hildegard Enzenhofer der Menschenrechtspreis des Landes Oberösterreich verliehen. Seitdem sind einige Jahre vergangen. Jahre, in denen sie sich weiterhin den Benachteiligten der Gesellschaft gewidmet hat.