Walt Disney hat einmal gesagt: „If you can dream it, you can do it.“ Jeder von uns denkt täglich ca. 60.000 Gedanken. Die meisten spielen sich im Unterbewusstsein ab. Wir wissen alle, wie es ist, wenn wir einen Raum mit schlechter Energie betreten. Das Gegenteil erfahren wir, wenn wir gute Schwingungen erleben. Zum Beispiel, wenn wir jemanden treffen, den wir seit einer Ewigkeit nicht gesehen haben. Dann fühlen wir uns in dessen Gegenwart glücklich.

Woran wir denken, hat eine direkte Konsequenz auf unsere Gefühlsebene. Wir strahlen aus, was wir fühlen und denken. Unsere Umwelt reagiert darauf. Gefühle sind der Motor unserer Handlungen. Und welche Emotionen Sie gerade spüren, beruhen auf Ihren Erfahrungen, Erlebnissen und Problemen.