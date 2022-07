Wir müssen miteinander reden

Omama meint, wir sollten viel öfter miteinander reden. Wenn wir Nachrichten mit dem Handy schreiben, wissen wir nicht, in welcher Stimmung der Empfänger gerade ist. Es kann sein, dass es ihm nicht gut geht, dass er gerade viel zu tun oder vielleicht gar keine Lust zum Lesen hat. Außerdem ist die Nachricht weg, und irgendwie kann man sie nicht mehr zurücknehmen, wenn man es sich anders überlegt hat.

Ins Auge sehen

Dabei wäre es so wichtig, bei einem persönlichen Gespräch dem Gegenüber in die Augen zu schauen und seine Gefühle zu respektieren. Selbst wenn man nicht immer einer Meinung ist, trifft man sich doch irgendwie in der Mitte. Außerdem wärmt ein gutes Gespräch das Herz, sagt Omama. Als Puppe kann ich nicht selber reden, ich brauche jemanden, der mir seine Stimme borgt. Andererseits aber können wir Puppen uns locker mit Dingen und Sachen unterhalten. Ich hab’ kürzlich mit dem besten Kirschenkuchen der Welt gesprochen. Das Backblech mit dem Kuchen stand zum Auskühlen in der Speisekammer. Ich hab’ gefragt, ob ich denn ein kleines Stückerl kosten könnte. „Klar“, hat der Kuchen voller Stolz geantwortet.