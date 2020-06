Windräder in Nationalpark-Nähe: Steinadler in Gefahr

Auch bei Tourismusexperten, Anrainern und Naturschützern wird der Protest gegen die geplanten Windparks immer lauter. Die bis zu 200 Meter in den Himmel ragenden Anlagen seien ein massiver Eingriff in das Landschaftsbild, warnt Herbert Jungwirth, Naturschutzreferent des Alpenvereins in Oberösterreich. Er spricht offen von „Verschandelung“, die Windräder würden beliebte Wanderrouten unattraktiv machen und die Sicht auf Gipfel und ins Alpenvorland verstellen. „Hier wird ein einzigartiger Naturraum auf Kosten der Allgemeinheit zerstört. Die Gewinne aber werden privatisiert“, meint Jungwirth im Gespräch mit dem KURIER.

Ebenfalls kritisch sieht die geplanten Windräder Oberösterreichs Umweltanwalt Martin Donat: „Aus Sicht des Vogelschutzes sind die Projekte problematisch. Die Tiere kennen keine Nationalpark-Grenzen.“ Davon abgesehen dürfe die Erhaltung der Natur nicht vor den Toren des Nationalparks enden, das Reservat lebe auch von seiner unmittelbaren Umgebung.

Diese wird von immer mehr Touristen geschätzt und genützt. Die Nächtigungszahlen sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. „Wir haben massive Bedenken. Manche Hütten müssten zusperren. Und wir wissen, dass viele Gäste nicht mehr kommen würden, wenn auf einmal überall die Windräder stehen“, sagt Touristiker Alois Wick. Den Beitrag zur Energieversorgung habe die Region mit den vielen Wasserkraftwerken an der Enns bereits geleistet: „Wir brauchen nicht mehr energieautark werden. Wir erzeugen schon fünf Mal so viel Strom, wie wir brauchen.“