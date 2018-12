Wilheringer Uraufführung zum Jahresende

Das Linzer Brucknerorchester beendet dieses Jahr mit einer Uraufführung des in Wilhering lebenden Komponisten Till Alexander Körber. Die Variationen über das Kommen des Menschensohnes in Matthäus 24,30 für Orchester sind beim Silvesterkonzert mit Starbesetzung am Montag, 31. Dezember im Brucknerhaus zu hören (19.30 Uhr).

Mitwirkende sind Maria Bengtsson (Sopran), Michaela Selinger (Mezzosopran), Peter Sonn (Tenor), Franz-Josef Selig (Bass), der Philharmonia Chor Wien und das Bruckner Orchester Linz mit Dirigent Markus Poschner. Als weiterer Programmpunkt ist Beethovens 9. Sinfonie traditionell den Jahresausklang. Schillers Ode an die Freude, die Beethoven im letzten Satz vertonte, bringt mit der Utopie „alle Menschen werden Brüder“ eine Hoffnung zum Ausdruck, der man sich zum Jahreswechsel gerne hingibt.

Das „Philharmonices mundi Orchester“ mit Violinist Josef Fuchsluger und Dirigent Josef Sabaini begrüßt im Brucknerhaus am 1. Jänner um 16 Uhr das neue Jahr. Werke von Carl Michael Ziehrer, Jules Massenet, Camille Saint-Saëns, Jacques Offenbach, Josef Hellmesberger Junior, Josef Strauss und dessen älteren Bruder, dem „Walzerkönig“ Johann Strauss (Sohn), bieten eine Hochschaubahn zwischen Himmel und Hölle sowie traditionelle Evergreens.

