Bei den heimischen Wildhaltern ist Platz für neue Betriebe

Der Großteil der Betriebe macht die Wildhaltung im Nebenerwerb. Wer an einem Einstieg in die Farmwildhaltung interessiert ist, kann das Beratungsangebot der LK OÖ in Anspruch nehmen. Es gibt nämlich rechtliche Vorgaben wie das Tierschutz- und das Jagdgesetz oder das Baurecht zu beachten. Die Wildarten selbst haben auch verschiedene Bedürfnisse.

Rund 50 Tiere werden auf dem Hof von Bernadette Watzenböck in Prambachkirchen pro Saison geschlachtet und verarbeitet. Das ergibt ungefähr 1000 Kilo Wildfleisch. Dazu verlassen die Tiere den Hof nicht, alles passiert vor Ort, im eigenen Kühl- und Schlachtraum.