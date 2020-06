Wilde Hetze auf Facebook-Seite

Robert F. ist ein rechtskräftig verurteilter Neonazi. Im November 2012 sprach ihn ein Berufungssenat des Oberlandesgerichts Linz wegen NS-Wiederbetätigung schuldig. Die Strafe: 20 Monate Haft, bedingt. Zuvor war der 37-Jährige leitender Funktionär der Nationalen Volkspartei (NVP), deren Parteiprogramm Parallelen zu einem SS-Schulungstext aufweist.

Bereits in der Vergangenheit ist der Innviertler immer wieder mit braunen Projekten aufgefallen, denen jedoch nur wenig Erfolg beschieden war. Mit seiner Facebook-Seite "Ja!! zu: Österreich ohne Minarette!!!" scheint er aber eine größer Zahl an Sympathisanten um sich scharren zu können: Fast 19.000 Internet-Usern gefiel bisher, was F. dort täglich an Ressentiments gegen Muslime und den Islam öffentlich propagierte.