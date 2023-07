Wiener Autostopperin in Oberösterreich von Pkw erfasst

Eine 34 Jahre alte Wienerin ist am Samstagnachmittag auf der Rieder Straße (B141) in Haag am Hausruck in Oberösterreich nahe der Autobahnauffahrt Richtung Linz beim Autostoppen von einem Pkw erfasst worden. Laut Polizei lief sie ohne auf den weiteren Verkehr zu achten in Richtung eines Abbiegestreifens, an dem ein Autofahrer angehalten und den Anschein gemacht hatte, sie mitzunehmen. Dabei wurde sie vom Fahrzeug eines 37-Jährigen Autolenkers aus Oberösterreich erfasst.

Der Mann aus dem Bezirk Eferding konnte laut Exekutive nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Stopperin wurde unbestimmten Grades verletzt ins Spital von Ried im Innkreis gebracht.