Wieder Hakenkreuze auf Flohmarkt

Der holländische Chemie-Manager Wim Vorage ist ein begeisterter Flohmarkt-Käufer. Am 10. März besuchte er den traditionellen Trödelmarkt auf dem Linzer Hauptplatz, um lustvoll in den feilgebotenen Raritäten, Antiquitäten und Skurrilitäten zu stöbern.

Das Vergnügen fand aber ein jähes Ende, als er zu einem Marktstand kam, auf dem ausschließlich Bücher und Zeitschriften über das Dritte Reich angepriesen wurden. Nach oberflächlicher Sichtung, wurde dem 60-Jährigen rasch klar, dass das Dargebotene nicht unbedenklich war. „Es waren auch Werke darunter, die offenbar gegen das Abzeichengesetz verstießen", betont Vorage. Auf mehreren Büchern hatte der Händler zwar vorsorglich Zettel mit dem Hinweis „Nur für wissenschaftliche Zwecke" angebracht, doch die gelten als wirkungslos. Vorage fotografierte das einschlägige Sortiment samt dessen Verkäufer und schickte die Aufnahmen an die Polizei und die zuständige Stadträtin Susanne Wegscheider (VP).