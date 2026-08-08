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Oberösterreich

Wieder acht Kilogramm Sprengstoff im Bad Ischler Nussensee gefunden

Vier hochexplosive TNT-Blöcke entdeckt. Entschärfungsdienstes des Bundesheeres rückte aus. Polizei warnt vor Lebensgefahr.
08.08.2026, 11:29

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++ HANDOUT ++ OBERÖSTERREICHISCHER NUSSENSEE BEI BAD ISCHL AUF TIEFSTSTAND

Nachdem Ende Juli bereits Sprengstoff und Kriegsschrott aus dem wenig Wasser führenden Nussensee in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) aufgetaucht waren, hat der Entminungsdienst Freitagnachmittag abermals ausrücken müssen. Ein Tiroler hatte vier TNT-Blöcke mit insgesamt acht Kilogramm Sprengstoff gefunden. Der Entschärfungsdienst stellte das explosive Gut sicher und vernichtete es. Die Polizei warnte vor möglichen weiteren Funden.

Durch die anhaltende Trockenheit sank der Wasserspiegel des rund 15 Meter tiefen Nussensees schon vor rund einer Woche um fünf auf zehn Meter ab. Nach dem ersten Fund des nach dem Zweiten Weltkrieg im See versenkten Kriegsmaterials hatte die Bezirkshauptmannschaft Gmunden vorläufig ein Platzverbot erteilt. In dieser Zeit hatten sprengstoffkundige Experten des Entschärfungsdienstes des Bundesheeres den Bereich abgesucht und nochmals zwei Stück Ein-Kilo-Sprengsätze TNT sowie Hunderte Zünder, Schrauben und zwei Stielhandgranaten gefunden und gesichert.

Sperre: Kriegsrelikte im stark ausgetrockneten Nussensee gefunden

Die Polizei warnte nach dem zweiten Fund vor möglichen weiteren gefährlichen Entdeckungen rund um den austrocknenden See. Bei verdächtigen Gegenständen solle umgehend die Polizei kontaktiert werden. Die Funde niemals berühren, es bestehe Explosionsgefahr, warnte die Exekutive in einer Presseaussendung am Samstag.

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