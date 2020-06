Wie ein Wilderer zum Jäger wurde

Sepp Gamsjäger (1912-1999) wuchs in einer Holzknechtfamilie in Gosau auf. Schon als Bub ging er Fischen und erlegte das eine oder andere Stück Wild. Als der Forst später einen Revierjäger suchte, bewarb er sich trotz seiner Wilderer-Vergangenheit und wurde prompt eingestellt, denn es hieß: „Nehmen wir den Sepp, der kann das Handwerk schon.“

Der Musiker, Künstler und Literat Paul „Jaeg“ Gamsjäger erzählt in seinem jüngsten Buch aus dem Leben seines Vaters und verwertet dessen Aufzeichnungen, die bereits den Grundstock für das Dialektwörterbuch Salzkammergut bildeten. Sepp Gamsjäger wurde in der Pension übrigens wieder zum Wilderer, weil ihm sein Dienstgeber den in der Rente „jährlichen Rehbock“ versagt hatte.

Paul Gamsjäger (Hg.): Wilderer – Jäger – Wilderer. Arovell Verlag.