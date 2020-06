WHAAM! und die Zahnputzmaschine

In Linz befasst sich seit Dienstag die Ausstellung COMICkunst in der Künstlervereinigung MAERZ mit Schnittstellen zwischen der bildenden Kunst und den Comics. Zu sehen gibt es Werke, die auch über die Grenzen des Mediums Comic hinausgehen, und neue Perspektiven auf die Gattung anbieten.



Sofort ins Auge sticht ein maskierter Superheld vor einem riesigen Alpenpanorama aus Karton. Das Wiener Künstler-Kollektiv Atzgerei bewirbt damit seinen im Frühjahr erscheinenden Trash-Heimatfilm „Blut und Loden am Atzenpass“.

„Darin geht es vor allem um das Verwurschteln von Klischees“, erzählt Gruppenmitglied Michael Tripolt. „Der Heimatfilm wurde in der Kunst sträflich vernachlässigt“, sagt Tripolt, der mit dem Genre vor allem negative Seiten wie den Nationalismus in Verbindung bringt. Ein anderes markantes Ausstellungsstück ist die „Comicfuturetrashmachine“.

Bei der Installation, die für die Werbung eines Zahnpasta-Hersteller entworfen wurde, setzen Kurbeln und Ketten eine Zahnbürste in Bewegung.