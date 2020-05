Westring-Aus käme Stadt und Land teuer

Am Donnerstag hat der Finanzausschuss der Stadt Linz seinen Sanktus für die Verlängerung der „Westring-Garantieerklärung“ gegeben. Dabei geht es um die Haus- und Grundablösen in Linz, die die Asfinag seit 2008 durchführt, ohne dass ein positiver Trassenbescheid vorliegen würde.

Für den Fall, dass der Westring nicht gebaut wird, hat sich die Asfinag aber abgesichert: Dann tritt die Stadt Linz in sämtliche Grundeinlösevereinbarungen ein. Das Gesamtvolumen des Paktes wurde vertraglich mit 30 Millionen Euro festgelegt, bei einem Aus für den Westring übernimmt das Land die Hälfte der Kosten.

„Diese unsägliche Garantieerklärung wurde schon mehrmals verlängert, da bis heute selbstverständlich kein positiver Bescheid vorliegt“, kritisiert Gerda Lenger, Klubobfrau der Linzer Grünen. Ihre Fraktion hat im Finanzausschuss als einzige gegen die Fortführung des Paktes gestimmt, auch in der nächsten Gemeinderatssitzung werden die Grünen Nein dazu sagen.