Westautobahn: Zwei Verkehrsunfälle mit zwölf Verletzten

Zwei Verkehrsunfälle auf der Westautobahn (A1) in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden haben am Samstag in Oberösterreich insgesamt zwölf Verletzte gefordert. Weitere Unfälle ereigneten sich innerhalb nur weniger Stunden. Ursache waren dichte Nebelbänke, die sich im Seengebiet angesammelt hatten. Am Ende zählte man sieben Karambolagen mit 26 beteiligten Fahrzeugen, berichteten Polizei und ÖAMTC.

Bei den Unfällen waren beide Fahrtrichtungen betroffen. Aufgrund des Verkehrsunfalls auf der Aurachtalbrücke im Gemeindegebiet Regau (Bezirk Vöcklabruck) mit insgesamt sieben Fahrzeugen und zehn verletzten Personen wurde der gesamte Verkehr in Regau für rund zwei Stunden umgeleitet. "Bis 10.30 Uhr war es relativ ruhig", berichtete Harald Lasser vom ÖAMTC im APA-Gespräch. Dann kamen der Reihe nach die Unfallmeldungen herein. Meldungen über kilometerlange Staus nach den Kollisionen kamen im Minutentakt herein.