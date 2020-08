Wertvolle Sportmahlzeit Buttermilch

Während Sie am sonntäglichen Frühstückstisch sitzen, sitze ich bereits den dritten Tag auf meinem Mountainbike und bewältige mein sportliches Highlight des Jahres. Gemeinsam mit einer Gruppe der Naturfreunde Linz fahre ich die sogenannte Dachsteinrunde, auf der uns täglich circa 70 Kilometer und 1.800 Höhenmeter erwarten.

Auf Belastung vorbereiten

Abgesehen von der Vorbereitung am Fahrrad habe ich mich in den Tagen davor auch über meine Ernährung auf die kommende Belastung vorbereitet. In solchen Phasen achte ich auf eine hohe Zufuhr von Kohlehydraten, ausnahmsweise nicht in der Vollkornvariante, um meinen Magen-Darm-Trakt nicht unnötig lange zu belasten. Im Klartext heißt das, dass bei mir zu Hause in der vergangenen Woche – aufgrund der hohen Temperaturen – Nudelsalat in diversen Versionen auf den Tisch kam. Außerdem habe ich ein Auge auf die ausreichende Aufnahme von magerem Eiweiß, aber ganz ehrlich, bei dem Sommerwetter hält sich mein Appetit in Grenzen. Deshalb habe ich mich überlistet und die Proteine einfach getrunken – in Form von Buttermilch.