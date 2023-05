Wertschätzung am Muttertag

Warum nur einmal im Jahr?

Aber warum macht man so etwas nur einmal im Jahr? Nehmen wir denn alles um uns herum schon viel zu selbstverständlich hin, weil wir uns einfach schon daran gewöhnt haben? Wir sollten es wirklich öfter zeigen, wenn jemand für uns wertvoll ist.

Manchmal will es einem halt nicht so leicht über die Lippen kommen. Aber da gäbe es ja auch noch andere Möglichkeiten. Ich weiß zum Beispiel jetzt genau, was ich mache. Ich denke mir einen wunderschönen Blumenstrauß aus und den schicke ich in Gedanken an euch alle, denn ihr seid sehr wichtig für mich. Ihr lest meine Geschichten und ihr kommt zu mir ins Theater. Ich mag euch sehr, denn ihr seid wertvoll und ich schätze euch. Omama würde sagen, das nennt man Wertschätzung.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters