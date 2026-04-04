Waffen-Razzia bei Meinungsforscher: Er spricht von Intrige

Bei einem Polizeieinsatz in Oberösterreich sind beim Linzer Meinungsforscher Werner Beutelmeyer 19 Waffen beschlagnahmt worden .

Laut Kronen Zeitung rückten Donnerstagfrüh sieben Beamte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) zu dem Grundstück des 66-Jährigen aus. Ihm wird vorgeworfen, auf seinem nicht eingezäunten Grundstück Schießübungen durchgeführt und dadurch Nachbarn, Verkehrsteilnehmer sowie Wanderer gefährdet zu haben.

Waffenverbot gegen Beutelmeyer

Zudem soll er Waffen auch seinen minderjährigen Söhnen überlassen haben. Gegen den Verdächtigen wurde ein Waffenverbot verhängt. Neben den Schusswaffen wurden auch rund 1000 Patronen, die Waffenbesitzkarte und der Feuerwaffenpass abgenommen.