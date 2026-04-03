Waffenübungen auf privatem Grundstück: Linzer lässt Söhne schießen

Ein 66-jähriger Linzer hat auf seinem Grundstück Schießübungen veranstaltet und auch seine beiden minderjährigen Söhne Waffenübungen abhalten lassen. Dabei wurden Nachbarn und Passanten gefährdet, berichtete die Polizei am Freitag.

Gegen den Mann wurde ein Waffenverbot verhängt. 19 Schusswaffen unterschiedlicher Kategorien, rund 1.000 Patronen, seine Waffenbesitzkarte und der europäische Feuerwaffenpass wurden ihm abgenommen.