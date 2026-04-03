Waffenübungen auf privatem Grundstück: Linzer lässt Söhne schießen
Ein 66-jähriger Linzer hat auf seinem Grundstück Schießübungen veranstaltet und auch seine beiden minderjährigen Söhne Waffenübungen abhalten lassen. Dabei wurden Nachbarn und Passanten gefährdet, berichtete die Polizei am Freitag.
Gegen den Mann wurde ein Waffenverbot verhängt. 19 Schusswaffen unterschiedlicher Kategorien, rund 1.000 Patronen, seine Waffenbesitzkarte und der europäische Feuerwaffenpass wurden ihm abgenommen.
Erdhaufen als Kugelfang
Auf dem eingezäunten Grundstück waren mehrere Zielscheiben verteilt, ein Erdhaufen diente als rudimentärer Kugelfang. Der Schlüssel zu den Waffenkästen lag frei zugänglich herum.
Weil bei einer Waffenübung eine Person hinter dem Erdhaufen unmittelbar gefährdet war, wird der 66-Jährige auch wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.
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