Oberösterreich

Waffenübungen auf privatem Grundstück: Linzer lässt Söhne schießen

Nachbarn und Passanten wurden dabei gefährdet. Es wurden 19 Schusswaffen, rund 1.000 Patronen und Dokumente abgenommen.
03.04.2026, 11:17

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Symbolbild.

Ein 66-jähriger Linzer hat auf seinem Grundstück Schießübungen veranstaltet und auch seine beiden minderjährigen Söhne Waffenübungen abhalten lassen. Dabei wurden Nachbarn und Passanten gefährdet, berichtete die Polizei am Freitag. 

Gegen den Mann wurde ein Waffenverbot verhängt. 19 Schusswaffen unterschiedlicher Kategorien, rund 1.000 Patronen, seine Waffenbesitzkarte und der europäische Feuerwaffenpass wurden ihm abgenommen.

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Erdhaufen als Kugelfang

Auf dem eingezäunten Grundstück waren mehrere Zielscheiben verteilt, ein Erdhaufen diente als rudimentärer Kugelfang. Der Schlüssel zu den Waffenkästen lag frei zugänglich herum. 

Weil bei einer Waffenübung eine Person hinter dem Erdhaufen unmittelbar gefährdet war, wird der 66-Jährige auch wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.

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Agenturen  | 

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