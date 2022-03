Werden Sie zum Bohnenzähler!

Stellen Sie sich vor, Sie haben an einem Tag fünf schöne Erlebnisse gehabt und ein nicht so Gutes. Welches kommt Ihnen vor dem Schlafengehen in den Sinn? Wahrscheinlich das nicht so Gute. Ich möchte Ihnen eine einfache Methode vorstellen, wie Sie auch am Abend mit einem guten Gefühl ins Bett gehen werden. Es gab einmal einen italienischen Grafen (Conte), dem nachgesagt wurde, dass er ein Lebensgenießer erster Güte war. Immer wenn er morgens sein Haus verließ, steckte er sich eine Handvoll Bohnen in seine rechte Hosentasche. Der Grund: Er wollte die schönen Momente des Tages bewusster wahrnehmen, indem er für jede positive Kleinigkeit, die er im Laufe des Tages erlebte, eine Bohne von der rechten Hosentasche in die linke Hosentasche „wandern“ ließ. Sein Ziel: die vielen klitzekleinen Glücksmomente des Tages bewusst(er) wahrzunehmen.

Sich an kleinen Erlebnissen erfreuen

Carpe momentum! Das können ein toller Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang, ein nettes Gespräch, ein nettes Lächeln, eine Buchempfehlung, ein köstliches Essen, ein leckerer Cappuccino in Ihrem Lieblingscafé sein. Was es ist, das entscheiden ganz alleine Sie. Genießen und zelebrieren Sie diese Augenblicke. Und wenn Sie meinen, dass ein Erlebnis zwei oder drei Bohnen wert ist, wer sollte Sie daran hindern? Heißt das jetzt nun, dass Sie in Zukunft alles durch die rosarote Brille betrachten sollen? Nein. Leider neigen manche Menschen dazu, die kleinen Dinge des Lebens nicht mehr wertzuschätzen, wenn irgendetwas nicht nach Wunsch verläuft. Selbst wenn Sie an einem Tag „nur“ mit einer Bohne in der linken Hosentasche nach Hause kommen würden, wäre der Tag trotzdem gelungen. Dieses Rezept des Conte wende ich täglich mit immer mehr Begeisterung an.

Gelassener werden

Die Idee und Inspiration dazu bekam ich von Andreas Glock aus Berlin (www.bohnenzaehler.de). Für mich ist es ein Weg, meine Komfortzone zu verlassen. Sei gut zu dir selbst, dann ist auch das Leben gut zu dir! Sie werden gelassener, lebensfroher und letztendlich erfolgreicher.