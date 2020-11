Wer hat Petra Rothmayer getötet?

In den folgenden Tagen blieben private Suchaktionen erfolglos. Am 9. Dezember 1996 wurde ihre Leiche in der Traun, nur wenige hundert Meter von der Einmündung in die Donau in Ebelsberg, entdeckt. Die Obduktion ergab neben der Todesursache Ertrinken auch zahlreiche Verletzungen: Vier bis zu 18 Zentimeter lange Schnittwunden innen und außen an den Oberarmen – durch den Pullover – und vier Blutergüsse an Kopf und Hals. Fakten, die klar gegen einen Suizid oder Treibverletzungen sprechen. Zunächst ging der Obduzent der Gerichtsmedizin Linz von Fremdverschulden aus, revidierte dann seine Meinung. Der Tatort konnte nie gefunden werden, die gerichtliche Voruntersuchung gegen den 31-Jährigen wurde 1998 von der Linzer Justiz eingestellt. Vor allem deshalb, weil vier Zeugen Petra sieben bis elf Tage nach ihrem Verschwinden noch lebend in Linz gesehen haben wollen.