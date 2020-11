Wenn Stühle und Säle leer bleiben

Kultur in den eigenen vier Wänden

Alternativen. Frei nach dem Motto „Dann kommt das Theater eben zu Ihnen“ stellt der Kulturverein ETTY die besondere szenische Lesung „1938 – weg von Linz“ ins Netz – in Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. 11. 1938: Damals musste das jüdische Mädchen Ilse Mass Linz innerhalb von 48 Stunden verlassen. Kurz zuvor wurde ihr Vater ins KZ deportiert. Die frühere Landestheater–Schauspielerin Bettina Buchholz und ihre beiden Töchter Hannah (9) und Helene (15) lesen und spielen diese Linzer Lebensgeschichte. Zu sehen: https://vimeo.com/474448822.

Mit einer Reihe von originellen Angeboten lädt die OÖ Landes-Kultur GmbH bis 30. November ein, Kunst, Kultur und Natur unabhängig von Öffnungszeiten zu genießen. Ein dichtes Online-Programm mit Live-Talks und Videos wird ebenso geboten wie Kreatives für zu Hause, das der Briefträger kostenlos zustellt. Spaziergänger, Familien und all jene, die sich die Füße vertreten wollen, aufgepasst: Im Hof des Schlossmuseums gibt es eine Schaufenster-Ausstellung, die man bei einer Runde am Schlossberg entdecken kann. Alle Infos auf www.ooelkg.at